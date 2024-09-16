Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Eylül 2024 20:10
Anne ve babamın engelli raporu nedeniyle atama

Yönetmeliğe göre tek çocuk ve vasilik şartı var ancak biz iki erkek kardeş polis memuruyuz.Annem yüzde doksan sekiz engelli babam da yüzde kırk beş engelli.Annemin valiliğini aldım memleketim Büyükşehir olmadığından ve tek kardeş olmadığım için başkanlığa verdiğim dilekçeler reddediliyor.Mahkeme yoluna gitsem de yönetmelikte olmayan bir şey istediğim için olumlu sonuç alamam diye düşünüyorum ama iki erkek kardeş polis olduğumuzdan başka kardeşimin de olmamasından dolayı denemek istiyorum.Polis olarak Çorum?a tayin olmak ya da GİH sınıfına geçmek annem için çok önemli ama bunu başkanlık kabul etmiyor.Görüşler de kapalı olduğu için mahkemeden başka yol gözükmüyor siz ne düşünüyorsunuz?

Hayırlı sağlıklı günler hepinize :)


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
16 Eylül 2024 20:28

Mahkeme yoluyla olumlu karar alirsin çünkü mahkeme 3201 e göre değil 657 ye göre karar veriyor


tsubasa17
Memur
16 Eylül 2024 20:52
657 deki ilgili maddeyi belirtir misiniz
Mazikalbimdeyaradir, Dün

Mahkeme yoluyla olumlu karar alirsin çünkü mahkeme 3201 e göre değil 657 ye göre karar veriyor


Ketemen
Aday Memur
16 Eylül 2024 21:50

görev yaptığım yerde tedavisi mümkün olduğundan yani devlet ve üniversite hastanesi olduğundan işime yaramıyor

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin 13. maddesinde de ?Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.? kuralına yer verilmiştir.

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