Annem ve babam engelli tayin hakkım

Yönetmeliğe göre tek çocuk ve vasilik şartı var ancak biz iki erkek kardeş polis memuruyuz.Annem yüzde doksan sekiz engelli babam da yüzde kırk beş engelli.Annemin valiliğini aldım memleketim Büyükşehir olmadığından ve tek kardeş olmadığım için başkanlığa verdiğim dilekçeler reddediliyor.Mahkeme yoluna gitsem de yönetmelikte olmayan bir şey istediğim için olumlu sonuç alamam diye düşünüyorum ama iki erkek kardeş polis olduğumuzdan başka kardeşimin de olmamasından dolayı denemek istiyorum.Polis olarak Çorum?a tayin olmak ya da GİH sınıfına geçmek annem için çok önemli ama bunu başkanlık kabul etmiyor.Görüşler de kapalı olduğu için mahkemeden başka yol gözükmüyor siz ne düşünüyorsunuz?

Hayırlı sağlıklı günler hepinize :)