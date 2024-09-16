EŞ DURUMU YARDIM!!!

Arkadaşlar hepinize merhabalar Ben 2022 ocak ayında işe başlamış ve seçim dolayısıyla kadroya geçmiş(657) 2 buçuk yıllık lisans hemşireyim İstanbulda görev yapıyorum. Nişanlım ise ortaöğretim hemşirelik mezunu atama bekliyor hayırlısıyla. Şuan kafamı karıştıran bir mesele var; 1) Diyelim ki nişanlım istanbul dışı bir ile atandı (3+1) eş durumu tayini verdiğimde olumsuz sonuçlanma riski var mı açıkcası buna göre tercih yapıcaz. 2) Nişanlım atanmadan önce mi yoksa atandıktan sonra mı resmi nikah yapmak daha mantıklı sağlık bakanlığı evlendikten sonra gerçekleşen atamalarda sorun çıkarıyor diye duyum almıştım. 3) Eş durumu tayinleri ortalama ne sürede belli olur yani eşimin yanına kaç ay içinde gidebilirim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

Arkadaşlar hepinize merhabalar Ben 2022 ocak ayında işe başlamış ve seçim dolayısıyla kadroya geçmiş(657) 2 buçuk yıllık lisans hemşireyim İstanbulda görev yapıyorum. Nişanlım ise ortaöğretim hemşirelik mezunu atama bekliyor hayırlısıyla. Şuan kafamı karıştıran bir mesele var; 1) Diyelim ki nişanlım istanbul dışı bir ile atandı (3+1) eş durumu tayini verdiğimde olumsuz sonuçlanma riski var mı açıkcası buna göre tercih yapıcaz. 2) Nişanlım atanmadan önce mi yoksa atandıktan sonra mı resmi nikah yapmak daha mantıklı sağlık bakanlığı evlendikten sonra gerçekleşen atamalarda sorun çıkarıyor diye duyum almıştım. 3) Eş durumu tayinleri ortalama ne sürede belli olur yani eşimin yanına kaç ay içinde gidebilirim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim