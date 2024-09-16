KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Eylül 2024 20:20
Kpss Ortaöğretim 72-74 Puanla Temizlik Personeli Olarak Atanmak Çok Mu Zor?

Dün ortaöğretim kpss'ye girdim hesaplayınca 72-74 arası bir puan alıyorum.Bu puanla herhangi bir ilde temizlik personeli olarak çalışabilirim,atanmam çok mu zor?Aynı zamanda üniversiteye hazırlanıyorum,bu süreçte 1 sene sözleşmeli olarak çalışsam bile yeter kendi paramı çıkaracak kadar.

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