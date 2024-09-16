Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Eylül 2024 21:13
Asker Öğretmenlik OYAK KESİNTİSİ

Arkadaşlar çok ilginç bir durumla karşı karşıyayım. Geçen ay asker öğretmenliğim bitti. Kadrolu olarak öğretmenliğe tekrar geri döndüm. Fakat maaşımdan halen OYAK kesintisi oluyor. İlçe mutemetten düzeltemedik. Bu sorunu daha önce yaşayan var mı? Halen nasıl kesiyor olabilir..

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