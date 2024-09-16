halk egitim usta ogretici

arkadaslar merhabalar. e yaygından usta öğreticilik listesinde 4. sıradayım sistem nasıl ilerliyor listede ismi olan herkes kabul mu demek? bilgisi olan var mıdır

arkadaslar merhabalar. e yaygından usta öğreticilik listesinde 4. sıradayım sistem nasıl ilerliyor listede ismi olan herkes kabul mu demek? bilgisi olan var mıdır