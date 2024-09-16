KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Eylül 2024 22:58
İnşaat teknolojisi atamalari

Merhaba arkadaşlar

Ben onlisans inşaat teknolojisi mezunuyum.

Kpss 2024 e girdim. Puanlar açıklandıktan sonra nasil tercih yapacağım konusunda bilgi sahibi değilim. Sadece kendi bolumumle ilgili mi tercih yapabilirim yoksa başka alanlardada tercih yapabilir miyim? Ve başka alanlardaki tercihleri hangi platformdan yapabilirim bu konularla ilgili bilgisi olan arkadaşların yardimlarini rica ediyorum.

Şimdiden teşekkür ederim.

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