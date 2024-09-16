Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2024 23:31
Açılan soruşturmada Muhakkik verdiğim ifadeyi tutanak tanzim eden biriyle paylaşmış

Muhakkik, verdiğim ifadeyi tutanak tanzim eden biriyle paylaşmış kendisini şikayet etmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim


Mühendis2501
Aday Memur
16 Eylül 2024 23:32

şikayet edip de sonuç alan var mı

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