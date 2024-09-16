Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


16 Eylül 2024 23:45
Süper Lig Tahmin Yarışması 6. Hafta

Maç Başlangıcı 20 Eylül 2024 Saat: 20:00

Hatay-Bodrum

Kasımpaşa-Antalya

Rize-Samsun

Adana demir-Alanya

Göztepe-Kayseri

*************************************

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Eyüp

Gaziantep-Trabzon

Konya-Sivas

*******************************************

İstanbul-Bandırma

Keçiörengücü-Iğdır

Pendik-Gençlerbirliği

Çorum-Kocaeli

Skor Tahmini : Fenerbahçe-Galatasaray

Çok Yazılan Konular

Süper Lig Tahmin Yarışması 5. Hafta

Sözlük

belkıs özener 1 evsiz kadına sahip çıkan kadının insanlık dersi 3 mevsim normallerinin üstünde 3 geceye nahif bir beddua bırak 8 Bekar Adam 4 f16 gökçen 1 okul alışverişi 1 maaş 7 Kışlık Hazırlığı 2 gram altının 425 liraya çıkması 1

Son Haberler

Aynı anda farklı statüde geçen hizmetler nasıl değerlendirilir? emekli aylığını etkiler mi?İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Neden Olur?17 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıArtvin'de heyelan ve taşkın: Sanayi sitesi ve yurt tedbir amaçlı boşaltıldıKocaeli'de müzikholde 1 kişinin öldüğü kavgada 8 tutuklama

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?