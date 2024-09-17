Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2024 00:54
İstifa sonrası maaş yatması

1.5 yıllık sözleşmeli idim kendi isteğim ile istifa ettim 1 yıllık bekleme süresine tabii miyim ? ayrıca ayın 8 i gibi bıraktım işi 15 inde maaş yattı ama kurumdan ben 38 bin tl maaş aldığım halde 50 bin tl olarak geri istiyorlar nasıl oluyor bu? normalde devlet çalışmadan veriyor doğru ama maaşım 50 değil ki niye 50 veriyorum en son maaşı aldığım tarihten itibaren işi bıraktığım güne kadar olan ücreti ödemem gerekmiyor mu?


E.Kayı Han
Editor
17 Eylül 2024 01:44

Siz ayın 8inde istifa etmişsiniz. 7 gün oradan ayın 14üne.

15inde yatan da önümüzde ki bir aylık maaşınız yani 30 gün.

Toplam 37 günlük maaş iadesi yapmanız lazım.

50 bin liraya denk gelir.

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