KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 03:59
KPSS puanı ile yer değişikliği

Merhabalar şu iki durumla ilgili cevap arıyorum.

1) Farklı nitelik aynı KPSS Puanı ile 4/B üniversiteden Sağlık bakanlığına geçiş

Örneğin; Üni Büro Personelinden - Sağlık Bakanlığı teknikerliğine geçiş veya tam tersi

2) Aynı nitelik aynı KPSS Puanı ile 4/B Üniversiteden Sağlık Bakanlığına geçiş

Örneğin; Üniversite Sağlık teknikeri iken - Sağlık Bakanlığı merkezi alım teknikerliğine geçiş veya tam tersi

Not = Mevzuatlara ve kelimelere hakim değilim, 3 farklı diplomam var yaşayacağım şehir önemli olduğundan cevap arıyorum.

Hangi durumlarda tekrar atanma engelleri oluşuyor ?

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