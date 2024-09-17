Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Eylül 2024 07:44
Emeklilik
Jandarmada sözleşmeli astsubay olarak olarak 21 yıl görev yapan kişi en düşük memur maaşına bağlanıyor muydu?

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