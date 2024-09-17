Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 08:27
il içi tayin sonrası bekleme süresi

İstanbul'da çalışıyorum 9 ay önce il içi naklen atama yoluyla çalıştığım ilçe sağlıktan başka bir ilçe sağlığa tayin oldum. İller arası tayine başvurmam için iki (2) yıl beklemem gerekiyor mu?

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