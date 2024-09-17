Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Eylül 2024 08:32
Lojman puanlamasında, hisseli ev

Hayırlı günler, üzerimde dedelerimizden kalma 2 adet hisseli ev bulunuyor, lojmam başvurumda evim var işaretledim fakat hisseli ev puan düşürür mü bilgilendirirseniz sevinirim

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