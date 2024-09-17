Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2024 08:48
Zabıt Katipliğine Atanma
Merhaba arkadaşlar yeni alımlar için lisans 76.4 puanla zabıt katipliğine başvurmayı düşünüyorum. mülakata kesin çağrılarsınız diyorlar ama atanma durumum olur mu puan düşük mü kaliyor atama puanlarını da göremedim bulamadım hiçbir yerde. bilgisi olan yazabilir mi

MemurBey1988
Aday Memur
17 Eylül 2024 09:20

Bunu burada hiç kimse bilemez.

Bazı şehirler bazı seneler 70'e düşer, bazen 80'e dayanır.

O sene sınava girenlerin puan ortalaması, talep yoğunluğu, şans gibi faktörler çok şeyi değiştirir. Genelde 76 puan büyükşehirlerde klavye sınavına çağırılmak için yeter ama ondan sonrasını bilemem.


farelikoyunnincası
Aday Memur
17 Eylül 2024 09:34

Atanma durumu tabi ki olmaz, önce beceri sınavı sonrasında mülakatta başarılı olmanız gerek.

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