Zabıt Katipliğine Atanma

Merhaba arkadaşlar yeni alımlar için lisans 76.4 puanla zabıt katipliğine başvurmayı düşünüyorum. mülakata kesin çağrılarsınız diyorlar ama atanma durumum olur mu puan düşük mü kaliyor atama puanlarını da göremedim bulamadım hiçbir yerde. bilgisi olan yazabilir mi

Merhaba arkadaşlar yeni alımlar için lisans 76.4 puanla zabıt katipliğine başvurmayı düşünüyorum. mülakata kesin çağrılarsınız diyorlar ama atanma durumum olur mu puan düşük mü kaliyor atama puanlarını da göremedim bulamadım hiçbir yerde. bilgisi olan yazabilir mi