Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Eylül 2024 08:56
Ders kitabının eksikliği

Merhaba hocalarım. Lise kademesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Bu yıl okula her sınıftan ya çalışma kitabı ya ders kitabı eksik gönderilmiş. Ayrıca öğretmen klavuz kitabı da yok. Kitabın içeriği değiştiği için mutlaka olması gerekiyor. Okul açılalı iki hafta olacak idareyle konuştum ancak benlik değil ilçe yollaması lazım dedi. Bu durumda ne yapmam lazım

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