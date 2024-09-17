Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Eylül 2024 09:24
İddia bağımlısı eş

Eşim polis ve maalesef iddia bağımlısı bu illete yine iş arkadaşları ile başladı.Bir bırakıyor tekrar yeniden başlıyor.Binlerce lira borç ödüyoruz.3 kızım var lütfen boşan demeyin denedim olmadı daha kötü oldu hersey.Sizden ricam onu nasıl kontrol edebilirim bir akıl verin kredi çekeceği zaman nasıl haberim olur bunun bir yolu var mı?Teşekkürler simdiden


kadrosuzelaman
Aday Memur
17 Eylül 2024 10:01

Sulh hukuk mahkemesine eşinizin kumar bağımlılığı olduğunu, bu sebeple ailesinin bakımı ve gözetimini aksattığına dair dilekçe ile müracaatta bulunun. Vasi atandığında kendisine hiç bir banka kredi vermez. Ayrıca banka hesapları blokelenir. Ancak vasi tarafından maaşı çekilebilir.

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