KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 09:40
Ortaogretim is alimlari hakkinda

Merhabalar 2gun once kpss ortaogretime girdim 83-86araliginda bi puan bekliyorum acaba mubasirlik katiplik infaz koruma memurlugu gibi mesleklerin alım puani kac olur ve bana gelir mi?

Simdiden tesekkurler arkadaslar.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
17 Eylül 2024 09:58

Bu tamamen alımın sayısına ve başvuru sayısına göre değişir ama bu puan aralığı en azından sıralama için yeterli olabilir.


Kerim caner
Aday Memur
17 Eylül 2024 10:02

Bende sinava girdim 64 net yapmışım kaç puan gelir sizce

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