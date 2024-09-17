Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 09:57
geçici görev
merhaba iyi günler eşim nisan 2024 te işbaşı yaptı hemşire olarak es tayininden 2025 Temmuz itibari ile gelebiliyor yanıma 1 yılını doldurduğu için sormak istediğim geçici görev olarak yanıma gelecek yanima geldiği süreden itibaren yılını doldurunca kadrosunu alabiliyormuyuz veyahutta yanima geldikten sonra o süre zarfında bir senesi geçici görevde iken de doluyor mu lütfen yardımcı olursanız sevinirim

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