merhaba iyi günler eşim nisan 2024 te işbaşı yaptı hemşire olarak es tayininden 2025 Temmuz itibari ile gelebiliyor yanıma 1 yılını doldurduğu için sormak istediğim geçici görev olarak yanıma gelecek yanima geldiği süreden itibaren yılını doldurunca kadrosunu alabiliyormuyuz veyahutta yanima geldikten sonra o süre zarfında bir senesi geçici görevde iken de doluyor mu lütfen yardımcı olursanız sevinirim

merhaba iyi günler eşim nisan 2024 te işbaşı yaptı hemşire olarak es tayininden 2025 Temmuz itibari ile gelebiliyor yanıma 1 yılını doldurduğu için sormak istediğim geçici görev olarak yanıma gelecek yanima geldiği süreden itibaren yılını doldurunca kadrosunu alabiliyormuyuz veyahutta yanima geldikten sonra o süre zarfında bir senesi geçici görevde iken de doluyor mu lütfen yardımcı olursanız sevinirim