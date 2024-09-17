KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 10:03
Ortaogretim kpss net sayilari

Arkadaşlar ortaogretim kpss sınavında 64 net yapmışım sizce kaç puan gelir


Produss
Daire Başkanı
17 Eylül 2024 10:37

https://www.kpssuzmani.com/kpss-puan-hesaplama.aspx buradan hesaplayabilirsiniz


Kerim caner
Aday Memur
17 Eylül 2024 10:47

Teşekkür ederim

Produss, 1 saat önce

https://www.kpssuzmani.com/kpss-puan-hesaplama.aspx buradan hesaplayabilirsiniz

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