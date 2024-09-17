Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 10:51
Memuriyete geri dönme, boş kadro

Merhabalar, yaklaşık 15 sene önce 5 senelik hastane görevi sonrasında istifa ederek memuriyetten istifa ettim. Şimdi bulunduğum şehirde hastanelerde uygun kadro olması durumunda geri dönmek istiyorum. Sağlık bakanlığının diğer sğlık personeli atama başkanlığını defalarca aramama rağmen hiç bir cevap alamadım. Bulunduğum şehirdeki hastanelerde girebileceğim bir kadro olup olmadığını nereden öğrenebilirim yada irtibata geçebileceğim birim nedir? Bilgisi olan beni aydınlatabilirse çok sevinirim. Teşekkürler?

Çok Yazılan Konular

PdcDerece kademe ve ust ogrenim hakkinda lutfen bakar misiniz2017 Kasım'da atanmış biri kaçın kaçıİller arası tayin ve unvan değişikliği sınavıKadroya geçen 3+1 tayin ?Refakat izni nde kesinti6c den 6b ye geçiş mümkün müHer İki Eşte Sağlık Bakanlığında çalışıyorsa tayin başvurusu red gelmeye devam ediyorSağlık yönetimi (büro personeli )Hizmet birleştirme

Sözlük

bıçak parası 3 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 2 satılık baba 1 belkıs özener 1 yolunu gözlemek 2 sözlük atışması 20 Narsistlerin Kullandığı Cümleler 3 tekzip 2 coda 1 marketlerde en az zaman geçirdiğimiz reyon 2

Son Haberler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecekNarin'in yengesi ve 2 kuzeni adliyeye sevk edildiGenç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulunduİkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?