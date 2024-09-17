Programcı Unvan Değişikliği Hk.

Programcı unvan değişikliği sınavı için konu listesi gibi bilgiye erişme şansımız var mı? Yada sınava hazırlanabileceğim kaynak bilen var mı? Bazı çıkmış sorulara bakıyorum örneğin bir sınavda neredeyse hepsi excel ile alakalı sormuş bazı sınavlarda ise örneğin network kısmına ağırlık vermiş. Bilişim çok geniş bir alan mesela bazı girişler soruyor ben hiç duymadım bilgisayara ve yazılıma ilgiliyim ama mesela araştırdığımda taa MS-DOS işletim sisteminde kullanılıyormuş o artık kullanılmıyor hatta ben doğduğumda bile olmayan bir şey. C# veya PHP dillerini iyi derece de biliyorum. Excel orta derece gidip mesela giriş-tasarım gibi nerede diye sormazsa biliyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?