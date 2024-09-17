KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 11:16
2024/2
Merhaba arkadaşlar, Aralık ayında atanan biri en erken ne zaman göreve başlayabilir?

Bilgmuhh
Aday Memur
17 Eylül 2024 11:40

En erken mart


YıldızTu
Aday Memur
17 Eylül 2024 11:43
Teşekkür ederim hocam. 1 seneyi bulabilir diyenler var olabilir mi böyle bir şey?
Bilgmuhh, 24 dk. önce

En erken mart

Toplam 2 mesaj

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