KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Eylül 2024 11:46
Paem 2024 mülakat

09 Eylül de başlayan PAEM spor testlerinin bitip bitmediği hakkında bilgisi olan var mı? Ayrıca Spor testini geçenler için sözlü mülakata ne zaman çağrıda bulunacaklar bilgisi olan yazarsa sevinirim.

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