Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Eylül 2024 11:50
2024 Eylül Ayı Açlık Sınırı 27 BİN 270 Yoksulluk Sınırı ise 73 bin 651 lira olmuştur.

BES-AR: 2024 EYLÜL AYI AÇLIK SINIRI 27 BİN 270 yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira olmuştur.

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