Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 12:35
Sağlık mazereti tayin

merhabalar. annemin psikiyatriden yüzde 40 engelli raporu ve tedavi de yakin aile destegine ihtiyacı vardır diye durum bildirim raporu var fakat 2 kez saglik mazereti istememe rağmen red cevabı geldi ve sadece uygun görülmemiştir yazısı geldi .Sağlık mazereti tayini için başka ne gerekli, red cevabının gerekçesi ne olabilir?

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