KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 12:42
Elektrik Teknisyenleri whatsapp grubu

Herkese merhaba. Elektrik teknisyenleri olarak fikir ve bilgi paylasimi icin bir whatsapp grubu kurduk. Atama bekleyen ve gorev yapan arkadaslar katilip sorulari cevaplar ve katilim saglarsa cok seviniriz:

https://chat.whatsapp.com/L6fTHZ1NVXG7LygNlG7abc

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