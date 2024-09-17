KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 12:43
Kpss ortaöğretim puan birşey gelir mi

Arkadaşlar iyi günler. Kpss ortaöğretim 102,5 netim var 50 net gy, 52,5 net gk.

Merkezi atamada memurluk gelir mi?

İkinci olarak


bilgeadamreis
Aday Memur
17 Eylül 2024 12:45

Eksik yazmışım pardon. İkinci olarak da bu senenin sınav zorluğu sizce nasıldı önceki yıllara göre, hesaplama yaparken hangi yıl baz alınmalıdır sizce


inankpss
Aday Memur
17 Eylül 2024 13:44

95-96 puan civarı gelir. Merkezi atamada atanırsınız çok yüksek ihtimal. Puan olarak hangi yıla benzer hiçbir fikrim yok ama matematik geçmiş yıllara göre daha zordu diye düşünüyorum. Ben de 55,25 gy 38,75 gk yaptım

bilgeadamreis, 1 saat önce

Eksik yazmışım pardon. İkinci olarak da bu senenin sınav zorluğu sizce nasıldı önceki yıllara göre, hesaplama yaparken hangi yıl baz alınmalıdır sizce

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