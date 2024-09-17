Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 13:03
TSE STATÜ VE MAAŞLARI HAKKINDA

Arkadaşlar bu kurumda çalışan veya çalışan tanıdığı olan varmı ? Maaşlar, sosyal hakları ve idari hizmet sözleşmeli personeli hangi kanuna tabi çalıştırılıyor

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