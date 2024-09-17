Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Eylül 2024 13:30
Emekli ikramiyesi ve polis sandığı

Agustosta emekli olan bir arkadaş ikramiye ve sandıktan alınan ücretten yuzde 18 vergi kesilecekmis dedi yeni çıkmış doğrumu acaba

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