Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Eylül 2024 14:16
Emeklilikte Derece Kademe İlerlemesi

İyi günler.

Ben 4/3 derece kademeden malulen emekli oldum ve bu sebeple hususi pasaport alma hakkım bulunmuyor.

2 senelik MYO mezunuyum ve ihtiyaç duymadığım için lisans eğitimimi tamamlamadım.

Emekli olduktan sonra lisans eğitimini tamamlamanın kademe ilerlemesi getirisi var mı ?

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