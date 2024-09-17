Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2024 14:29
Bakanlık mail hesabını outlook'a bağlama

Bakanlığın mail hesabı "eposta.adalet.gov.tr" adresine taşındı. Outlook üzerinden bu hesabı nasıl bağlayabilirz? bilgisi olan var sa yardımcı olabilri mi,

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