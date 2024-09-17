Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 14:33
Sınıf içi unvan değişikliği

YHS içinde hizmetli kadrosundan sınavsız olarak teknisyen yardımcısı kadrosuna geçilebilir mi? Geçirirse nasıl yapılır. Tskler.

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