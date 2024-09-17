Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 14:39

657 mi (EVET) 399 mu (HAYIR) ?
Merhaba arkadaşlar, iki kurum ikisi de yaşadığım ilde fakat eş durumu riski olabilir bununla birlikte maaş farkı benim için önemli değil. Bir kadın personel için hangisi daha mantıklı? Fikirlerinizi merak ediyorum, ciddi katılım sağlanırsa sevinirim.

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Merhaba arkadaşlar, iki kurum ikisi de yaşadığım ilde fakat eş durumu riski olabilir bununla birlikte maaş farkı benim için önemli değil. Bir kadın personel için hangisi daha mantıklı? Fikirlerinizi merak ediyorum, ciddi katılım sağlanırsa sevinirim.

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