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Editörler : crops35
657 mi (EVET) 399 mu (HAYIR) ?
Merhaba arkadaşlar, iki kurum ikisi de yaşadığım ilde fakat eş durumu riski olabilir bununla birlikte maaş farkı benim için önemli değil. Bir kadın personel için hangisi daha mantıklı? Fikirlerinizi merak ediyorum, ciddi katılım sağlanırsa sevinirim.
Merhaba arkadaşlar, iki kurum ikisi de yaşadığım ilde fakat eş durumu riski olabilir bununla birlikte maaş farkı benim için önemli değil. Bir kadın personel için hangisi daha mantıklı? Fikirlerinizi merak ediyorum, ciddi katılım sağlanırsa sevinirim.
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