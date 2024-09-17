Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Eylül 2024 15:02
Belediye memur ilanındaki istenilen lisans mezuniyeti?

Merhaba, Bir belediyenin memur alım ilanında belirtilen şartlarda;

?Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme,siyaset bilimi ve kamu yönetimi,maliye,kamu yönetimi,siyasal bilimler,yerel yönetimler, beden eğitim ve spor öğretmenliği,halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım veya iktisat bölümlerinin birinden mezun olmak.? yazılmış.

Şahsım adına başvuru yapmak istiyorum ancak Lisans düzeyinde İktisadi ve idari bilimler fakültesi ?Uluslararası ticaret ve Finans? bölümü mezunuyum. İlanda belirtilen işletme, iktisat, maliye bölümleri ile bir çok ortak dersim vardı. Sadece ilanda belirtilen bölümler mi olması lazım, yoksa benim bölümüm de olur mu?


maresca0
Aday Memur
17 Eylül 2024 15:05

Hangi belediye acaba?

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