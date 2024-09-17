Fikirlerinizi alıyım?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 16:13
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2024 atama takvimi 2025 Mart gibi gelir mi?2026 ya mı sarkar

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