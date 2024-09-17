KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 16:27
KPSS 2024 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İLK 5

Merhaba herkese. Endüstri mühendisliği mezunuyum. KPSS 2024 P3 puanım 93,98. Genel sıralamam 348 ve branş sıralamam 5. Bazı şeyler sormak ve danışmak istiyorum.

1- Bu puan ve sıralama ile DHMI'de AIM memurluğu ya da mühendislik gelir mi?

2- Önümüzdeki merkezi atamada tercih yapan birisi en erken ve en geç ne zaman işe başlar?

3- Bir mühendis için hangi kurumları önerirsiniz?

Açıkcası sadece sınava çalıştım ve atama olayları, tercih olayları, kurumlar hakkında pek bir bilgim yok. Tavsiyelerinizi de dinlemek isterim.


DopingMühendis
Memur
17 Eylül 2024 16:34

AIM memurluğu zor. DHMİ mühendislik kadrosu açılırsa branşınız için gelme ihtimali var branş sıralaması iyi. Önümüzdeki merkezi atamada atanırsan şubat sonu mart başı gibi başlarsın muhtemelen. Kurum önerisi için bir şey diyemeyeceğim hepsini kötüleyen biri elbet çıkar burada.


Möhenthis
17 Eylül 2024 17:31

Aim memurluğu doğudaki 1 2 il dışında gelmesi zor ama açılırsa sen yine ilk sırala yazarak şansını dene. Mühendislik olarak da Ankara İstanbul gibi büyükşehir dışındaki yerleri yazmanı tavsiye ederim. Tasarruf tedbirleri kapsamında kurumlarda servis kaldırılacak deniliyor. Ulaşım zor olacak ve kiralar yüksek

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

p3 87.5 İİBF Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)4001 kaç puana düşer?Kpss 2024 Gıda MühendisleriİİBF Branş sıralamaları1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız P3 79 bölüm iktisat sıralama 1100 m7 yani İİBF sıralama 5700 İİBF kadrosundan yada düz memurluk atanTCDD Sürveyan ve Hareket Memuruİktisat KPSS P3 90,3 puan İibf 80 üstü alanlar

Sözlük

şıllık 3 istanbul'a 15 yeni üniversite açılması 2 üç günlük dünya 3 Editör Noktalari 3 yetişkinlerin bebek gibi konuşması 1 f16 gökçen 1 şu an çalan şarkı 3 En güzel şiirlerin en güzel kısımları 2 ruh hayvanı 9 Her yaşın ayrı güzelliği var 1

Son Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında protokol imzalandıOtomobil zincir markete daldı, vatandaş çekiliş var sandıTutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmişAltının kilogram fiyatı 2 milyon 868 bin lira olduBakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?