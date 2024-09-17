KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Eylül 2024 17:06
Alımlar Hakkında

Arkadaşlar merkezi atama ile devlet dairelerinin kendi ilanı ile açtığı atamaların farkı ne? Örneğin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu sanırım alım yapacak ekimin ikinci haftası eğer alım başarılı olursa merkezi atamaya başvurulmuyor mu? Bu konular hakkında hiç kapsamlı bilgi bulamıyorum. Merkezi atama ne onu bile tam bilmiyorum. Yardımcı olursanız açıklarsanız sevinirim..

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