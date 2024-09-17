Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 17:09
Ücretsiz izin sonrası başlayış

Ücretsiz izin sonrası başlayış yapacağım, ilk gün tüm gün çalıştırırlar mı yoksa başlayış evraklarının hazırlanmasıyla mı geçer? (Hemşire)

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