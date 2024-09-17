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Editörler : supporters.


17 Eylül 2024 18:39
Burada Neden Bu Kadar Abaza Var?

Ulan bir soru sormak için girdik dünden beri 100'den fazla kişi doluştu mesaj kutuma sırf nickimizde kız geçiyor diye.Ne kadar abaza sapık varsa mesaj atmış.Dişi cinsiyet görmeleri yetiyor.Uğraşacak biri olsam ad soyad öğrendikten sonra dc panelden 7 sülalesine ulaşır rezil etmesini bilirdim hepsini ama uğraşamam,gerzekler ya.

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