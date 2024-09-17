Sebebini anlamadan okuldan gönderilmek

idareye uzak olmak - yakın olmak tam olarak ne demek açıkçası bunu bilmiyorum ama onlarla (bir iki müdür yardımcısı haricinde ki onlarla da...(mesafeliyim) ) pek bir samimiyetim yok.

hiç bir dersime asla geç kaldığımı hatırlamıyorum. nöbetçi olduğunda daha öğleyin okulu terk edenler varken genellikle neredeyse son dakikasına kadar bekledim.

öğrencilerim benden memnun ve ben de onlar akademik açıdan zayıf olsalarda memnundum.

elimde bu veriler varken sanki "idareye uzak kalmak" deyimi şeklen doğru yani mesafe koymayı tercih ettim belki bilmiyorum.

ama sizi temin ederim ki üstteki bilgiler güvenle geçerli.

ha içim çok rahat evet sadece sanki, bi yerlerde soru işareti kaldı.

içim rahat olduğundan ve genel olarak diğer öğretmenlerle arama da belli bir mesafe koymayı tercih ettiğimden ilginç olan taraf da kendi halimden memnunum. Elhamdulillah diyorum.

sadece dediğim gibi böyle bir insandan kim ne ister onu anlamadım.

üstelemek lazım mı onu da bilmiyorum. vicdanen rahat olduğumdan sanki bir şey yapmak gerekmiyor gibi düşünüyorum ama benzer durumu var mı yada benim bu durumumda eleştirilecek bir taraf var mı merak ediyorum.

stratejik düşünmek derken neyi kasettiniz onu tam anlamadım?

sizce gerçekten bir hata var mı?

ÖNEMLİ NOT: kimsenin hakkına girmek de istemem, istemiyorum da , mesela okulda alakasız bile denebilecek dedikodular olur ben bu tür durumlarda sadece dinleyici olmayı tercih ederim. mesela bir konuşma geçiyor ve konu hakkında yeterli bilgim yok ise, ben susmayı tercih ederim.

Ancak tabiiki şöyle detaylada mevcut. kendim her ne kadar mesafeli

olsam da benim ile arkadaşlık kurmak isteyen öğretmenlerin isteklerini kabul ettim. Tabi bu sosyal anlamda beni güçlü tuttu ancak mesela müdürün kıl olduğu biri ile veya mdürün kendini yakın gördüğü birinin kıl olduğu biri ile arkadaşlık etmiş olabilir miyim dedim.