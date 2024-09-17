Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Eylül 2024 19:11
Sebebini anlamadan okuldan gönderilmek

merhabalar,

arkadaşlar şuan görevlendirmeyim artık. kimse ile kavga etmedim, kimse ile tartıştığımı da hatırlamıyorum. Müdürün yersiz afra tafraları olmadı değil ama ben realist isem bunların yersiz olduğunu yani başka ama bilmediğim bazı nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini söylemeliyim.

yalnız, evet hemen herkesle iyi giçinen, iyi ve yumuşak huylu olmama rağmen birileri beni çekememiş, garez etmiş olabilir mi ondan hiç emin değilim.

okuluma geldiğimde branşta 4 öğretmendik. bunlar belirli aralıklarla adeta lineer şekilde 8 e çıktı ve şuan ihtiyaç fazlası durumda olduğumdan sonuç olarak görevlendirme yim ve samimiyetle söylüyorum ne olduğunu neden böyle olduğunu tam anlayamadım.

Diğer taraftan okulda başka zümrelerden ihtiyaç fazlası olduğu halde devam eden arkadaşlar mevcut.


heartbroken
17 Eylül 2024 19:21

Diğer zümrelerde ihtiyaç fazlası gönderilmeyip siz gönderiliyorsanız en basit sebep sizin idareye uzak olmanızdır.işinizi yapmanız yetmez bir de stratejik düşünüp davranmanız gerekir.bu zamanda ne yazık ki böyle


kimuni
Daire Başkanı
17 Eylül 2024 19:39

idareye uzak olmak - yakın olmak tam olarak ne demek açıkçası bunu bilmiyorum ama onlarla (bir iki müdür yardımcısı haricinde ki onlarla da...(mesafeliyim) ) pek bir samimiyetim yok.

hiç bir dersime asla geç kaldığımı hatırlamıyorum. nöbetçi olduğunda daha öğleyin okulu terk edenler varken genellikle neredeyse son dakikasına kadar bekledim.

öğrencilerim benden memnun ve ben de onlar akademik açıdan zayıf olsalarda memnundum.

elimde bu veriler varken sanki "idareye uzak kalmak" deyimi şeklen doğru yani mesafe koymayı tercih ettim belki bilmiyorum.

ama sizi temin ederim ki üstteki bilgiler güvenle geçerli.

ha içim çok rahat evet sadece sanki, bi yerlerde soru işareti kaldı.

içim rahat olduğundan ve genel olarak diğer öğretmenlerle arama da belli bir mesafe koymayı tercih ettiğimden ilginç olan taraf da kendi halimden memnunum. Elhamdulillah diyorum.

sadece dediğim gibi böyle bir insandan kim ne ister onu anlamadım.

üstelemek lazım mı onu da bilmiyorum. vicdanen rahat olduğumdan sanki bir şey yapmak gerekmiyor gibi düşünüyorum ama benzer durumu var mı yada benim bu durumumda eleştirilecek bir taraf var mı merak ediyorum.

stratejik düşünmek derken neyi kasettiniz onu tam anlamadım?

sizce gerçekten bir hata var mı?

ÖNEMLİ NOT: kimsenin hakkına girmek de istemem, istemiyorum da , mesela okulda alakasız bile denebilecek dedikodular olur ben bu tür durumlarda sadece dinleyici olmayı tercih ederim. mesela bir konuşma geçiyor ve konu hakkında yeterli bilgim yok ise, ben susmayı tercih ederim.

Ancak tabiiki şöyle detaylada mevcut. kendim her ne kadar mesafeli

olsam da benim ile arkadaşlık kurmak isteyen öğretmenlerin isteklerini kabul ettim. Tabi bu sosyal anlamda beni güçlü tuttu ancak mesela müdürün kıl olduğu biri ile veya mdürün kendini yakın gördüğü birinin kıl olduğu biri ile arkadaşlık etmiş olabilir miyim dedim.

heartbroken, 2 saat önce

Diğer zümrelerde ihtiyaç fazlası gönderilmeyip siz gönderiliyorsanız en basit sebep sizin idareye uzak olmanızdır.işinizi yapmanız yetmez bir de stratejik düşünüp davranmanız gerekir.bu zamanda ne yazık ki böyle


lutt
Şube Müdürü
17 Eylül 2024 19:54

sendıka değişsen sever senı


kimuni
Daire Başkanı
17 Eylül 2024 19:56

üzgünüm ama bu mantıklı değil. sendikalı değilim ve olmayı da düşünmüyorum. (Bu eleştiri reddedildi)

yinede eleştiri yapabilme konusundaki uğraşınız için teşekkür ederim.

lutt, 59 dk. önce

sendıka değişsen sever senı


kimuni
Daire Başkanı
17 Eylül 2024 20:01

arkadaşlar sendikal eleştiri almıyorum (sendikalı değilim ve olmak da istemiyorum), zaten soru da idare beni nasıl sever değildi.

daha çok öğretmen olarak görevi ifa ederken daha iyi nasıl davranabilirimin cevabını bulmak.

teşekkür ederim.


Sakaryalı540
Aday Memur
17 Eylül 2024 20:14

Okul idaresine sor içine atıp dert edeceğine dışa vur ama aklı selim bir şekilde dışa vur biraz da onlar dert etsin bunu belki başka nedeni vardır


poseidon2035
Aday Memur
17 Eylül 2024 20:18

Bu nasıl bir konuşma tarzı ya da yazışma tarzı ya. Bu eleştiri reddedildi falan ne demek ya. İlk yazdıklarını da okuyunca sanki robota yazdırmışlar sandım. Sende bu bakış açısı, bu kapasite varken; insanlra bu şekilde bakıp yaklşırken az bile yapmışlar sana. Dua et bir soruşturmayla sürmemişler.

kimuni, 57 dk. önce

üzgünüm ama bu mantıklı değil. sendikalı değilim ve olmayı da düşünmüyorum. (Bu eleştiri reddedildi)

yinede eleştiri yapabilme konusundaki uğraşınız için teşekkür ederim.


Kagiş
Müsteşar
17 Eylül 2024 20:30

Bizdeki bürokratik sistemde iş yeri barışı gelmez kardeşim! Bu silsile de yapmanız gereken şey maalesef salla başı al maaşı durumudur! Ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamaz ve asabınızın bozulduğu ile kalırsınız! O yüzden öğrencilerinizle mutlu olun yeter. Ben öyle yapıyorum artık! Kendimi sürekli geliştirmeye ve öğrencilere yeni şeyler öğretip mesleki dokuma ulaşmaya gayret ediyorum. Okul idaresiyle de problem yaşamamaya çalışıyorum.

Önümüzdeki yıllarda kademeli emeklilik falan gelirse hadi bana güle güle diyeceğim.! Giderim bir etüt merkezine haftada 2-3 gün takılır öğretmenliğe devam ederim. Bırakın yesinler birbirlerini!))) Bu dünya kimseye kalmaz!

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