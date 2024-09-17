Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 19:47
Müdür yrd. kar sağlama

Mudür yard. Arabasini işçilerden sorumlu sekretere satıyor ardından bu işçi sorumlusunun memurlar dahil tüm sekreterlere amir şef olarak görevlendirildiği tarafıma tebliğ ediliyor bu nasıl bir iş nasıl bir kamu düzeni resmen rezillik bunu kendi lehine çeviremeyecekleri şekilde nasıl şikayet ederim?

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