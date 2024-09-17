KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 19:47
KPSS matematik için çalışma önerileri

Merhaba arkadaşlar,

2024 sınavında istediğim başarıyı elde edemediğim için 2026'ya çalışmayı düşünüyorum. Özellikle puanımı şehrin beni seçtiği değil benim şehirler arasından seçim yapabileceğim bir seviyeye getirmek hedefim.

Malesef Türkçe ve Matematik beni batırdı. Sadece genel kültür kısmına çalıştım beklediğimden çok iyi geldi orası.

Özellikle matematik için çalışma önerileriniz var ise forumla paylaşmanızı rica ederim. Sınavda 13 net yaptım ancak bunu 25 ve üstü olarak güncellemek hedefim. Dil çıkışlı olduğum için en son 8 sene matematik görmüştüm. Özellikle ortadan ileriye gidebilmek için önerilerinizi bekliyorum.

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