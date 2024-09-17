KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 20:01
Aralık ataması

Arkadaşlar şimdi Aralık merkezi atamasında atansam ne zaman iş başı yapmam gerekir.Ayrıca atamadan sonra iş başı yapmadan evraklarımi vermem gerekecek sanırım onu ne zaman vereceyim ve yerime başka biri verebilir mi?Şuan yurtdısındayim ve aralıkta atanırsam şubat başı gibi gelmeyi düşünüyorum uygunmudur bir problem olurmu

Çok Yazılan Konular

p3 87.5 İİBF Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)4001 kaç puana düşer?Kpss 2024 Gıda Mühendisleri2024/2İİBF Branş sıralamaları1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız P3 79 bölüm iktisat sıralama 1100 m7 yani İİBF sıralama 5700 İİBF kadrosundan yada düz memurluk atanTCDD Sürveyan ve Hareket Memuruİktisat KPSS P3 90,3 puan

Sözlük

17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 2 Bugün olanlar 4 Her yaşın ayrı güzelliği var 1 geceye nahif bir beddua bırak 6 asfiksi 2 Ben Zamanı 3 bir ölünün anı defteri. 3 anlaşılmaz kişiler 5 Kışlık Hazırlığı 2 taksim 1

Son Haberler

Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken, trafik polisine çarptıNarin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldıİsrail, çağrı cihazlarını uzaktan patlattı: 9 ölü, 2.800 yaralı'Yeni dönemde yeni anayasa yapılması süreci gündemde olacak'UEFA'dan Fernando Muslera'ya 3 maç ceza

Editörün Seçimi

2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?