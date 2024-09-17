Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2024 20:35
İcra Müdürlüğü/Yardımcılığı SInavı Hk.

Merhabalar,

Bu sınava aöf (açıköğretim fakültesi) adalet bölümü mezunları başvurabiliyor mu?


Başkkatip1907
Aday Memur
17 Eylül 2024 20:42

Evet. Açıköğretim fakültesi Adalet Önlisans mezunları başvuru yapabilir.

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