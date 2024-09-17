Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Eylül 2024 21:16
Memurluk kalkıyor mu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz 657 de düzenleme yaparak özel sektörü cazip hale getirmeliyiz diyor. Önce torpille sınavsız kadroya aldıkları taşeronları çıkartsınlar devletin yükü azalır zaten. Her gün nasıl memuru bitiririz hesabı yapıyorlar

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