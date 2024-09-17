KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Eylül 2024 21:59
Mühendislik için Kit mi tavsiye edersiniz Bakanlık mı?

Merhaba arkadaşlar bölümüm elektrik elektronik mühendisliği 91,43 puanım var 95.sıradayım. Aralıkta umarım atanırım bölümde KİT'mi tavsiye edersiniz yoksa bakanlık mı? Özelleşme durumları vs kafamı kurcalıyor.Asla kadro yakmakta istemiyorum puanım boşa gitmesin istiyorum. Deneyimli arkadaşlardan tavsiyelerini bekliyorum

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