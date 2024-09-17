kurum içi yer değiştirme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
PdcDerece kademe ve ust ogrenim hakkinda lutfen bakar misiniz2017 Kasım'da atanmış biri kaçın kaçıİller arası tayin ve unvan değişikliği sınavıKadroya geçen 3+1 tayin ?Refakat izni nde kesinti6c den 6b ye geçiş mümkün müHer İki Eşte Sağlık Bakanlığında çalışıyorsa tayin başvurusu red gelmeye devam ediyorSağlık yönetimi (büro personeli )Hizmet birleştirme
Sözlük
Son Haberler
Galatasaray 15 sezon sonra ligde 5'te 5 yaptı'Demokratik ortamda yapılan darbelerin hepsi gayrimillidir'Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN IIR ile atış testini başarıyla tamamladıÖzgür Özel: Bu ülkede fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağızTutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Editörün Seçimi
2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?