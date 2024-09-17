Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2024 22:06
kurum içi yer değiştirme

mayıs atamasıyla atanan hemşireyim, 3 ay çalıştığım birimden hiç çalışmak istemediğim bir birime çekildim. ve burada çalışmak benim sağlığımı hem psikolojik hem de fizyolojik olarak olumsuz etkilemeye başladı. yer değişikliği için yasal olarak yapabileceğim herhangi bir şey var mı. bunu nasıl belgeleyebilirim?

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