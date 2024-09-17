Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Eylül 2024 22:45
GSB yurt yönetim personeli

Saglik bakanliginda tibbi sekreterim yurt yönetim personelliğine geçmek istiyorum 4bliyim istifamdan sonra kazanmam halinde bir sikinti olurmu ? Maaşlar nasıldır? Sınavlarına kaynak önerir misiniz? Yapılan mobbingten dolayı bıktım doğrudan sınavsız torpilli seçilen müdür / müdür yrd. Bezdirdi işçilerin bize amir olması bezdirdi bundan dolayı bu düzensiz olduğunu düşünüyorum başka kadro istiyorum

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