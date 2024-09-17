Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Eylül 2024 23:14
Ön Çapraz Bağ Ameliyatı ve C dilimi sonrası

Merhaba, ben ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldum. Geçen sene 1 yıllık c dilimi verdiler. Kontrollere giderken en son gene aynı bağın koptuğu söyledi dokfor muhtemelen doku tutmamış. Tekrar ameliyat gerektiğini ancak ikinci ameliyatın ilkine göre başarı oranının düşük olacağını söyledi. Benim ağrılarım hala devam ediyor ayakta durmak, koşmak filan bana sorun yaratıyor. Tekrar ameliyat olmakta biraz korkutuyor ilki biraz sıkıntılı geçmişti. C dilimi süresi dolmak üzere tekrar dilim belirtir rapor isteyecekler mi yada bu durumdan dolayı D dilimine geçer miyim? Şuan ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Personel büronunda bilgisi yok yazı mı gelecek ne olacak diye. Bu hakkında fikirlerinizi ve bilgilerinizi merak ediyorum.

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